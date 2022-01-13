WhatsApp'a rakip olan Telegram olay olmuştu! Kapatma kararı alacaklarını duyurdular

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'ı kapatabileceklerini açıkladı.

Faeser, Alman Die Zeit gazetesine verdiği demeçte özellikle aşırı sağ ve pandemiyle ilgili kısıtlamalara karşıt kesimler arasında popüler olan uygulamanın Alman yasalarını çiğnemeye devam etmesi halinde kapatılmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Kapatmanın son çare olduğuna vurgu yapan ve öncelikle diğer bütün yolların tüketilmesi gerektğini belirten bakan "Yine de bunu ihtimali göz ardı edemeyiz" dedi. Alman bakan ayrıca Avrupa Birliği içinde de Telegram'la ilgili nasıl bir düzenleme yapılabileceğini değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

Almanya yaz aylarında Telegram'ın Almanya yasalarını çiğnediği gerekçesiyle yasal işlem başlatmıştı. Suçlu bulunması halinde Telegram'a 5,5 milyon euro ceza kesilebileceği belirtiliyor. Almanya Telegram'ın ülkede bir temsilci atamasını ve yasadışı paylaşımları kaldırmasını istiyor.

Telegram Almanya'da komplo teorilerinin ve nefret söylemlerinin kaynağı olarak görülüyor. Uygulama ayrıca Covid-19 karantina ve kısıtlama önlemlerine karşı olanların buluşma zemini olarak da biliniyor. Covid-19'a karşı yetişkinlere zorunlu aşı uygulaması getirmeye hazırlanan ülkede aşı karşıtlarının da bu platformdan beslendiği düşüncesi hakim.

Telegram nedir?

Kullanıcılar arasındaki şifreli konuşma hizmeti ile gizli kalmasını sağlayan uygulama kolay kullanımı ve gruplarla iletişimi kolaylaştırması sebebiyle tercih ediliyor. Ancak yine aynı sebeplerden dolayı suç örgütleri ve diğer grupların emniyet güçlerinin dikkatini çekmeden haberleşmesine olanak tanıyor.

Yarım milyardan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunan Telegram diğer uygulamaların aksine asla hükümetlerle mesaj paylaşımı yapmadığını savunuyor. 2013 yılında Rus milyarder kardeşler Nikolai ve Pavel Durov tarafından Moskova'da geliştirilen uygulama Twitter ve facebook gibi diğer sosyal medya platformlarında kendine zemin bulamayan aşırı sşyasi hareketler için bir sığınak olarak değerlendiriliyor.

Yetkililerin görüşnden uzak gizli hizmet için tasarlanan yazılımın Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları ve geçen yıl ABD parlamentosunu basan gruplar tarafından da kullanıldığı iddia ediliyor.

Bir diğer popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni sözleşmesini gizlilik konusunda soru işaretleri yaratması üzerine Telegram kullanıcılarının sayısı yarım milyarı geçmişti.

Kaynak: Euronews