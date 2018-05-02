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WhatsApp’a iki bomba yenilik birden geliyor!

Facebook F8 geliştiriciler konferansında WhatsApp’a gelecek iki yeni özellik duyuruldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:49
WhatsApp’a iki bomba yenilik birden geliyor!

WhatsApp Direktörü Mubarik Imam, popüler anlık mesajlaşma uygulamasına çıkartmalar ve birden fazla kullanıcının katılabileceği video görüşmeler özelliklerinin ekleneceğini açıkladı.

Imam video konferans özelliğinin nasıl çalışacağını detaylandırmasa da, paylaşılan örnek video dört kişinin aynı anda görüntülü görüşebileceğine işaret ediyor.

F8 konferansında ayrıca WhatsApp’ın güncel istatistikleri de paylaşıldı. Buna göre uygulama 450 milyon günlük kullanıcıya sahip ve her gün 2 milyar dakika uzunluğunda görüntülü ve sesli aramaya ev sahipliği yapıyor.

WhatsApp’a ekleneceği duyurulan bir diğer özellik ise çıkartmalar. WhatsApp ayrıca, üçüncü tarafların büyük emoji’ler olarak da tanımlanabilecek bu çıkartmaları geliştirerek platformda kullanıma sunabileceğini duyurdu.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:49
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