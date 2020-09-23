  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Whatsapp'a dev özellik!
Teknoloji

Whatsapp'a dev özellik!

Whatsapp'ın güncellenen Android beta sürümünde kendi kendine silinen medyalar özelliği ortaya çıktı. Kullanıcıların birbirlerine kendi kendine silinen içerikleri gönderebilmesini sağlayacak özelliğin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 05:26:00 -
Whatsapp'a dev özellik!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın Android beta sürümü güncellendi. Yeni güncellemede, kendi kendine yok olan medyalar özelliği ortaya çıktı. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar, birbirlerine kendi kendine yok olan içerikler gönderebilecek.

Whatsapp'ın yeni 2.20.201.1 isimli Android beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, kullanıcıların sohbet yolu ile birbirlerine gönderdiği içeriklerin 24 saat içerisinde yok olmasını sağlayacak.

Kullanıcılar, gönderdikleri içeriklerin 24 saat içerisinde yok olacağını karşı tarafa bildirmiş olacak. İçeriği alan kullanıcı, sohbet sayfasından ayrıldıktan sonra o medyaya birkez daha erişemeyecek.

Henüz test aşamasında olan söz konusu özelliğin, ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun konuşması deşifre oldu CHP tutuştu
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun konuşması deşifre oldu CHP tutuştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün (DPI) kapalı toplantısındaki 'anadilde eğitim' sözler..
Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'
Gündem

Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'

Kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çı..
İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı
Ekonomi

İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, dolardaki yükselişin sebeplerini anlattı.

Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı