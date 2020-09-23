Whatsapp'a dev özellik!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın Android beta sürümü güncellendi. Yeni güncellemede, kendi kendine yok olan medyalar özelliği ortaya çıktı. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar, birbirlerine kendi kendine yok olan içerikler gönderebilecek.

Whatsapp'ın yeni 2.20.201.1 isimli Android beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, kullanıcıların sohbet yolu ile birbirlerine gönderdiği içeriklerin 24 saat içerisinde yok olmasını sağlayacak.

Kullanıcılar, gönderdikleri içeriklerin 24 saat içerisinde yok olacağını karşı tarafa bildirmiş olacak. İçeriği alan kullanıcı, sohbet sayfasından ayrıldıktan sonra o medyaya birkez daha erişemeyecek.

Henüz test aşamasında olan söz konusu özelliğin, ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.