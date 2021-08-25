WhatsApp'a bomba özellik! Yakın zamanda güncellerseniz...

WhatsApp başta Instagram olmak üzere diğer sosyal medya platformlarında yer alan bir özelliğe kavuşacak. WhatsApp’a gelecek yeni özellikleri ilk elden sunan WaBetaInfo, bu özelliğin bir ekran görüntüsünü paylaştı.



WhatsApp’ın yeni beta sürümünde ortaya çıkan ve WaBetaInfo tarafından keşfedilen özellik Instagram’da da sıkça kullanılıyor. WhatsApp’ta görülen bu yeni özellik mesajlara tepki vermeyi sağlıyor. Yani bir mesaj geldiğinde ona emojilerle tepki verebileceksiniz.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere, yakın gelecekte karşılaşmamızın muhtemel olduğu yeni bir sürümde tepki özelliğini kullanmaya başlayabileceğiz. Ekranda söz konusu özelliğin nasıl görüneceğine ilişkin bir detay bulunmuyor. Bunun yerine, tepkileri görmek için WhatsApp’ı güncellemek gerektiği hatırlatılıyor.