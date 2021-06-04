WhatsApp’a bomba özellik! İnternet olmasa bile...

WhatsApp uzun bir süredir gizlilik sözleşmesi kararıyla gündem olurken, milyonlarca kullanıcısını Telegram başta olmak üzere farklı mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı. Kaybettiği kullanıcıları geri kazanmak isteyen Whatsapp ekibi harekete geçti.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve WhatsApp başkanı Will Cathcart yaptıkları görüşmelerde yeni özellikleri onayladı.

WABetaInfo tarafından haberleştirilen özellikler, direk Zuckerberg ve Cathcart ile yapılan röportajda ortaya çıktı.

CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi.

WhatsApp'ı kullandığınız telefon internete bağlı olmazsa dahi diğer cihazlardan iletişime devam edebilecek.

Bu özellik WhatsApp'ın rakibi Telegram'da bulunuyor. Ancak Telegram ise WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme sunmuyor.

WhatsApp, iPad'lerde kullanılamıyor. Cathcart şirketin bir iPad uygulaması üzerinde de çalıştığını aktardı.

Farklı cihaz desteği de düşünüldüğünde WhatsApp hesabınızı ayrı bir telefon numarasına ihtiyaç duymadan hem telefon hem tablet hem masaüstünde kullanabilecek.

Apple cihazlarıyla android cihazları arasında geçiş yapan kullanıcılar mesajlarını aktarmakta zorluk yaşıyordu.

Şirket yeni güncellemeyle bu sorunun önüne geçecek.

Sızan görüntüye göre bundan sonra kullanıcılar güvenli olmayan üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymayacak.

Özellik şu anda geliştirme aşamasında. Ne zaman yayımlanacağına dair bir tarih bulunmuyor.

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın tarayıcı versiyonunu kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyordu. Eğer telefonunuz kapanırsa ya da interneti kesilirse WhatsApp Web iletişiminiz de sonlanmış oluyordu. Şirket yeni yapacağı güncellemeyle bu uygulamayı sonlandıracak. Henüz test aşamasında olan özellikle bundan sonra telefonunuzda internet olmasa bile WhatsApp iletişimine devam edebilecek. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp sesli iletişimde de yeni bir adım atıyor.

WABetaInfo'da yer alan bilgilere sesli mesajlar için farklı oynatma hızları geliyor. Sızdırılan göresellere göre kullanıcılar isteğe bağlı olarak sesli mesajları 1.0, 1.5 ve 2.0 hızlarında oynatabilecek.

Söz konusu özelliğin yakında Android ve iOS'un beta sürümlerine geleceği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp masaüstü uygulaması için sesli ve görüntülü arama desteği vermeye başladığını duyurmuştu.

WhatsApp platformu için kendi kendini imha edecek fotoğraflar özelliğinin test edilmekte olduğu haberi basına sızdırılmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre uygulamada fotoğraf paylaşırken ekranda yeni bir buton ile olacak. Bu özellik hem kişisel hem de grup sohbetleri için geçerli olacak. 24 saatin ardından yok olan WhatsApp mesajları özelliğiyle üzerinde çalışmalar yapan şirket kullanıcıları şaşırtmaya hazırlanıyor.