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Teknoloji WhatsApp'a beklenen bomba özellik nihayet geldi
Teknoloji

WhatsApp'a beklenen bomba özellik nihayet geldi

Pandemi döneminde artan görüntülü ve sesli iletişim için WhatsApp yeni özelliğini duyurdu. Öğrencilerin evden eğitim gördüğü, birçok kişinin evden çalıştığı dönemde WhatsApp web ve masaüstü sürümüne görüntülü ve sesli arama özelliği getirdi. Henüz test aşamasında olan özelliğin yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:16:00 - 2020-12-18 10:32:05
WhatsApp'a beklenen bomba özellik nihayet geldi

Teknoloji dünyasının gelişmelerine ayak uyduran WhatsApp beklentileri karşılayacak yeni özelliğini duyurdu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde karantina uygulamasının başlaması, evden çalışma ve eğitim gibi aktivitelerde görüntülü konuşma ve sesli aramanın önemini artırdı. İlk olarak 2015 ve 2016 yılları arasında mobil uygulamalarına gelen görüntülü konuşma özelliği artık WhatsApp web ve masaüstü sürümlerinde de kullanılabilecek.

Beklenen özellik geldi

Kullanıcıların uzun süredir beklediği WhatsApp’ın bilgisayar üzerinden görüntülü konuşma özelliği nihayet duyuruldu. Henüz test aşamasında olan WhatsApp web görüntülü ve sesli konuşma özelliğinin yakın zaman içerisinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Eğer arama yapıyorsanız, aradığınız kişinin adı ve profil fotoğrafının bulunduğu ayrı bir açılır pencere, videoyu açmak / kapatmak için bir düğme, bir sessize alma düğmesi, bir menü düğmesi ve bir kapatma düğmesi göreceksiniz. WhatsApp web istemcisinde ve masaüstü istemcisinde sesli ve görüntülü görüşmeler için destek şu anda beta aşamasında ve yalnızca az sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor.

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