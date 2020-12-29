  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak
Teknoloji

WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak

Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan WhatsApp, yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda desteklenmeyecek. iPhone 4 ve bazı eski Android telefonları kullananlar sohbetlerine ve içeriklerine erişimi kaybedecek ya da sorun yaşayacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:56:00 -
WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak

Facebook çatısı altında yer alan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Apple tarafından 2015 yılında piyasaya sunulan işletim sistemi İOS 9 için desteğini durduruyor. Daha eski bir cihaza sahip olan Apple dışı kullanıcılar da cihazlarının hala Android 4.0.3 çalıştırması durumunda etkilenecek.

WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak! Milyonları şoka uğratan açıklama
WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak! Milyonları şoka uğratan açıklama

Teknoloji

WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak! Milyonları şoka uğratan açıklama

Firmaların düzenli bir taktiği

Eski cihazlar için desteği durdurma işlemi, firmaların düzenli bir taktiği olarak gösteriliyor. iOS 9, iPhone 4'ün alabileceği son yazılım güncellemesiydi. Apple son olarak, Eylül 2020'de iOS 14'ü piyasaya sürdü. WhatsApp'ın telefonda çalışmasını sağlamak için 4S, 5, 5S, 5C, 6 ve 6S gibi modellerin tümü güncellenebiliyor. Android 4.0.3, 2011'de piyasaya sürülmüştü.

2 milyar kullanıcısı var

WhatsApp, 2 milyar kullanıcısıyla dünyanın en popüler uygulamalarından biri. WhatsApp, ucuz ve eski akıllı telefonların hala yaygın olduğu yerlerde dünya çapında popüler bir seviyede.

WhatsApp'larına erişimi kaybetmekten endişe duyan kullanıcıların, iOS 9 veya Android 4.0.3 çalıştırıp çalıştırmadıklarını öğrenmek için telefonlarının ayarlarını kontrol etmesi gerekiyor.

Mesajları kaydetmek çözüm olabilir

Daha yeni yazılımları çalıştırmak için güncellenemeyen telefonlar için, uygulama 2021'in ilk günü düzgün çalışmayı durduracak. Bu kullanıcıların, sohbetlerine ve içeriklerine erişimi kaybetmemek için ya kayıtlarını dışa aktarmaları ve mesajlarını kaydetmeleri ya da telefonlarını yükseltmeleri gerekecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Vatan haini"nden geri adım! Tepki çeken Bingür Sönmez tükürdüğünü yaladı: Espri yaptım

"Aşı yaptırmayanlar vatan haini" ifadesinden geri adım atan Bingür Sönmez, "Espri yaptım" ifadesiyle kendisini aklamaya çalıştı. Tepkilere r..
2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?
Ekonomi

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu? Bekçi maaşına zam yapıldı mı? Güncel bekçi maaşları ne kadar? Asgari ücrete yapılan zammın ardından bekçi..
Fahrettin Altun: HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir
Gündem

Fahrettin Altun: HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kendisi için soru önergesi veren HDP'ye verdiği cevapta, "HDP'nin de onun efendilerini..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay