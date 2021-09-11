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Teknoloji WhatsApp yeni güvenlik özelliğini duyurdu
Teknoloji

WhatsApp yeni güvenlik özelliğini duyurdu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni güvenlik özelliğini kamuoyu ile paylaştı. Bundan sonra uçtan uca şifreleme artık yedeklemelerde de sunulacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 13:58:00 -
WhatsApp yeni güvenlik özelliğini duyurdu

WhatsApp yeni özelliğini bir blog gönderisiyle duyurdu. Kullanıcılar artık mesajlarını bulut hizmetleriyle uçtan uca şifreli olarak yedekleyebilecek.

WhatsApp, sohbetlerde sunduğu uçtan uca şifrelemeyi artık yedeklemelerde de sunmaya başlayacaklarını duyurdu. Bu sayede artık kullanıcılar, bulut yedekleme yaparken WhatsApp sohbetlerinin korunduğundan emin olacak.

WhatsApp, 2016 yılından bu yana sohbetlerde uçtan uca şifreleme sunarak kullanıcılarına mesaj gizliliği sağlıyor. Bu durum bulut tabanlı hizmetler aracılığıyla yedeklemelerde ise sunulmuyordu. Google Drive ve iCloud gibi bulut tabanlı hizmetlerde yedeklemelerin güvenliği, hizmetin kendisi tarafından kontrol ediliyor.

Yedeklere WhatsApp bile erişemeyecek

Paylaşılan yeni bir blog gönderisi bu durumun artık değişeceğini ve kullanıcıların bulut yedekleme hizmetlerinde de WhatsApp sohbet yedeklerini şifreleyebileceğini açıklıyor. Kullanıcılar, yedekleme sırasında seçmeleri halinde ne WhatsApp ne de bulut hizmeti yedeklerin içeriğine erişemeyecek.

Sohbetler 64 basamaklı anahtar şifreler ile korunacak

Yedekleme sırasında sohbetler WhatsApp tarafından sağlanan benzersiz ve rastgele oluşturulmuş 64 basamaklı bir anahtar ile şifrelenecek. Bu anahtar da kullanıcı tarafından belirlenen bir şifre ile korunabilecek. Bir kullanıcı, 64 basamaklı anahtarı manuel olarak girebilecek ya da belirlediği şifre ile WhatsApp'ın HSM(Donanımsal Güvenlik Modülü) tabanlı Yedek Anahtar Kasası olarak nitelendirdiği yerden anahtarı otomatik olarak alarak yedeklenen dosyalarına erişebilecek.

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