WhatsApp yaş sınırını 16'ya çıkardı

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp gelecek ay devreye sokacağı yeni veri gizliliği kuralları çerçevesinde AB'deki kullanıcılar için geçerli olmak üzere asgari yaş sınırını 13'ten 16'ya yükseltti.

1 buçuk milyardan fazla kullancısı olduğu belirtilen WhatsApp, birlik ülkelerindeki kullanıcılardan önümüzdeki birkaç hafta içinde uygulamaya giriş yaptıklarında, yeni hizmet şartnamesini ve güncellenmiş gizlilik sözleşmesini kabul ederlerken yaşlarını da onaylamalarını isteyecek.

Ancak şirketin kullancıların bildirdiği yaş bilgilerini nasıl kontrol edeceği ya da kontrol edip etmeyeceği netlik kazanmış değil. AB dışındaki bölgelerde, WhatsApp'ı kullanmanın en düşük yaşı 13 olarak kalmaya devam edecek.

WHATSAPP KULLANICILARA HAKLARINDA TUTULAN VERİLERİ İNDİRME İMKANI VERECEK

WhatsApp, yaş sınırını artırmanın ötesinde bazı başka değişiklikler de yaptı. Bunların arasında kullanıcılara şirketin kendileri hakkında sakladığı verilerinin kopyasını indirme imkanının sunulması da bulunuyor.

Bu bilgiler arasında kullanılan cihazın modeli, telefondaki kişiler ve gruplar ile engellenmiş numaralar da yer alıyor.

WhatsApp’ta grup yöneticileri artık 'devrilebilecek'

Ayrı bir veri politikasına sahip olan Facebook ise Avrupa Birliği Veri Koruması Genel Regülasyonu'na uymak için 13 ile 15 yaş arasındaki kullancılarından, velilerinin ya da bir vasilerinin onlara platform üzerinde paylaşım yapabileceklerine dair izin vermelerini istiyor.

Aksi takdirde sosyal medya platformunun kendileri için tamamıyla kişiselleşmiş versiyonunu göremeyecekleri uyarısında bulunuyor.

'GELECEKTE DİĞER FACEBOOK ŞİRKETLERİ İLE DAHA YAKINDAN ÇALIŞMAK İSTİYORUZ'

2009'da kurulan Whatsapp uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma sistemi ve Facebook ile daha fazla veri paylaşma planları nedeniyle bazı Avrupa ülkelerinin tepkisini çekmişti.

Whatsapp daha önce kullanıcıya yönelik daha etkili reklamlar sağlanması amacıyla Facebook'a kullancıların telefon numaralarını ve diğer bilgilerini vereceğini açıklamış ancak bu değişiklik Avrupalı regülatörler tarafından engellenmişti.

Avrupa'dan gelen tepkiler sonrası bu değişikliği askıya alan WhatsApp yeni duyurusunda ise hala belli bir seviyede veri paylaşmak istediğini açıkladı.

Şirketin açıklamasında "Geçmişte de açıkladığımız gibi gelecekte diğer Facebook şirketleri ile daha yakından çalışmak istiyoruz ve sizi geliştirdiğimiz planlardan haberdar edeceğiz" dendi.