0553 313 94 23

WhatsApp Web'e karanlık mod eklendi

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısının merakla beklediği özellik WhatsApp'ın masaüstü sürümüne geldi.

06 Eylül 2019 Cuma 09:23
WhatsApp Web'e karanlık mod eklendi

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma gelen yeni özellik ile gündemde. Pek çok kullanıcının merakla beklediği karanlık mod desteği WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web’e geldi. Bu modu beklenenin aksine WhatsApp ekibi değil, bağımsız bir geliştirici yaptı. Bu özellik pek çok kullanıcının ilgisini çekse de bunun üçüncü parti bir uygulama olduğunu ve bu sebeple, bilgilerinizin üçüncü şahısların eline geçme riski taşıdığını belirtmekte fayda var.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:23
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana’da okul önlerinde tek dal sigara satışına savaş
    1. Adana’da okul önlerinde tek dal sigara..
    2. (Özel) Kadın girişimci ’Yapamazsın’..
    3. Çin'de heyelan: 9 ölü
    4. Kilis Belediyesinden hizmet atacağı..
    5. Topçu: Devletin kararlılığı anaları..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik..
    7. AK Parti harekete geçti! İhraç kararı..
    8. Van’da 15 bin paket kaçak sigara ele..
    9. DidimZiraat Odası meclisinde..
    10. Torbacı polisi görünce, uyuşturucuyu..
    11. Didim Belediye Meclis toplantısı..
    12. Büyükçekmece yeni eğitim dönemine iki..
    13. Aleyna Korkut, Türkiye Şampiyonu oldu
    14. ABD Açık'ta finalin adı:..
    15. Cavit Dağdaş kimdir? Cavit Dağdaş Ali..
    16. Haymeana Anaokulu’da Uyum Programı..
    17. Yüksekova’ya dev yatırım
    18. Topkapı Sarayı, Milli Saraylar İdaresi..
    19. Dolar/TL 5,6930 seviyesinden işlem..
    20. Manavgat’ta 20 bin litre şişelenmiş..
    21. Sakarya’da otomobil ağaca çarptı: 3’ü..
    22. Erzincan ve Bayburt göç alırken..
    23. Cinayet zanlısı, maktulün mezarı..
    24. Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip..
    25. Konya'da vahşet! Kocasını keserle..
    26. Vali Memiş; ‘’Takdirlik bir iş’’
    27. (Özel) Avrupalı çiftin 5 yaşındaki..
    28. "Özel dedektiflik" dolandırıcıların..
    29. Özbekistan yeni serbest bölgeyle..
    30. Kocasını keserle öldüren kadın aklına..
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'