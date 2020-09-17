  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Whatsapp Web’den video nasıl indirilir?
Teknoloji

Whatsapp Web’den video nasıl indirilir?

Whatsapp Web’den bilgisayara nasıl video indirilir? Whatsapp videosu bilgisayara nasıl indirilir? Whatsapp web üzerinden bilgisayara Whatsapp videosu indirme adımları

Yeniakit Publisher
2020-09-17 22:05:00 -
Whatsapp Web’den video nasıl indirilir?

Whatsapp Web dünya üzerindeki milyarlarca Whatsapp kullanıcısı tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Whatsapp Web kullanırken bilgisayara nasıl video indirilir? Sorusunun yanıtını bulacaksınız. İşte detaylar…

Whatsapp Web’den bilgisayara nasıl video indirilir?

Whatsapp web üzerinden Whatsapp’ınızdaki bir videoyu bilgisayarınıza indirmek aslında oldukça basittir. Whatsapp mobile ve Whatsapp masaüstü yazılımında video indirdiğiniz gibi, Whatsapp web üzerinden de size gönderilen videoları indirmeniz mümkün.

Whatsapp web videolarını indirmek için videonun tamamının yüklenmesini bekleniz gerekir. Aksi takdirde videoyu kapatıp tekrar açarsanız, yeniden yüklendiği için video indirme seçeneğini göremezsiniz.

Video yüklenmesi bittikten sonra “indir” seçeneği aktif olur. Bu aşamadan sonra indir işaretine tıklayabilirsiniz.

Videonun büyüklüğüne göre kaydetme ekranının görünmesi biraz gecikebilir.

Dosyanın kaydedileceği yeri seçtikten sonra videonuz seçmiş olduğunuz dosyaya indirilmiş olacaktır.

Whatsapp durum videoları nasıl indirilir?

Whatsapp’da kişileriniz tarafından paylaşılan durum videolarını indirmek için Gizli WhatsApp klasörüne girmelisiniz. Bu klasörde durum videolarının indirilmiş olduğunu göreceksiniz.

Gizli Whatsapp klasörü nedir, nerededir?

Gizli WhatsApp klasörü, telefonunuza otomatik olarak kaydedilen bir dosyadır. Gizli WhatsApp klasörü statuses adlı gizli klasöre indirilir. Telif sorunu yaşanmaması için bu görüntüler galerinize kaydedilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD İncirlik Üssü kararını dünyaya duyurdu! Nükleer bombalar...
Dünya

ABD İncirlik Üssü kararını dünyaya duyurdu! Nükleer bombalar...

ABD'de Pentagon Sözcüsü Thomas Campell, İncirlik Üssü'nün Yunanistan'a taşınacağına ilişkin iddialar üzerine bir açıklama yaptı...
Türkiye’yi programdan çıkarmışlardı! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi
Dünya

Türkiye’yi programdan çıkarmışlardı! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren Amerika Birleşik Devletleri, F-35'leri üretimini yapmakta güçlük çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasını 22 Eylül'de yapacak
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasını 22 Eylül'de yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na katılarak dünya liderlerine seslenecek. BM Genel Kurulu'nu ilk kez bir Tü..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı