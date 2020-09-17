Whatsapp Web’den video nasıl indirilir?

Whatsapp Web dünya üzerindeki milyarlarca Whatsapp kullanıcısı tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Whatsapp Web kullanırken bilgisayara nasıl video indirilir? Sorusunun yanıtını bulacaksınız. İşte detaylar…

Whatsapp Web’den bilgisayara nasıl video indirilir?

Whatsapp web üzerinden Whatsapp’ınızdaki bir videoyu bilgisayarınıza indirmek aslında oldukça basittir. Whatsapp mobile ve Whatsapp masaüstü yazılımında video indirdiğiniz gibi, Whatsapp web üzerinden de size gönderilen videoları indirmeniz mümkün.

Whatsapp web videolarını indirmek için videonun tamamının yüklenmesini bekleniz gerekir. Aksi takdirde videoyu kapatıp tekrar açarsanız, yeniden yüklendiği için video indirme seçeneğini göremezsiniz.

Video yüklenmesi bittikten sonra “indir” seçeneği aktif olur. Bu aşamadan sonra indir işaretine tıklayabilirsiniz.

Videonun büyüklüğüne göre kaydetme ekranının görünmesi biraz gecikebilir.

Dosyanın kaydedileceği yeri seçtikten sonra videonuz seçmiş olduğunuz dosyaya indirilmiş olacaktır.

Whatsapp durum videoları nasıl indirilir?

Whatsapp’da kişileriniz tarafından paylaşılan durum videolarını indirmek için Gizli WhatsApp klasörüne girmelisiniz. Bu klasörde durum videolarının indirilmiş olduğunu göreceksiniz.

Gizli Whatsapp klasörü nedir, nerededir?

Gizli WhatsApp klasörü, telefonunuza otomatik olarak kaydedilen bir dosyadır. Gizli WhatsApp klasörü statuses adlı gizli klasöre indirilir. Telif sorunu yaşanmaması için bu görüntüler galerinize kaydedilir.