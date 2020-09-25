Whatsapp Web QR kodu

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı bilgisayar üzerinden de kullanabilirsiniz. WhatsApp kullanıcıları WhatsApp’ı web üzerinden nasıl kullanılacağını araştırıyor. Peki WhatsApp Web nasıl kullanılır? İşte WhatsApp Web kullanım tarifi.

Whatsapp Web için ilk yapılması gereken WhatsApp Web sitesine girmek olmalıdır. WhatsApp Web girişi için tıklanıyınız.

Whatsapp Web girişi yapıldıktan sonra QR kodunun olduğu alanı göreceksiniz. Telefonundan da Whatsapp’a giriniz ve Whatsapp menüsünde iken … (üç nokta) seçilir ve orada Whatsapp Web’i seçtiğinizde sistem sizden QR kodunu okutmanızı isteyecektir. QR kodunu okutturduktan sonra bundan böyle internete bağlandığınız sürece tüm mesajlaşmalarınızı bilgisayar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

WhatsApp Masaüstü oturumundan çıkış yapmak için

- Telefonunuzun WhatsApp'a gidin > Menü veya Ayarlar.

- WhatsApp Web'e dokunun.

- Tüm bilgisayarlardan çık.

Birinin QR kodunuzu taradığına ve WhatsApp Web üzerinden hesabınıza eriştiğine inanıyorsanız, cep telefonunuzdaki WhatsApp'daki tüm aktif web oturumlarınızdan çıkış yap'ı kullanmak için yukarıdaki talimatları uygulayın.