WhatsApp Web nasıl kullanılır? WhatsApp bilgisayara nasıl bağlanır? Günümüz sosyal medyasında SMS’in Messenger’in yerini alan ve yaygın bir kullanım alanına sahip olan WhatsApp kendini daha da geliştirerek kullanıcılarına geniş imkanlar sunuyor.

2015’ten beri kullanılan WhatsApp Web uygulaması akıllı telefonların iyice yaygınlaşmasıyla beraber daha çok gündeme geldi ve kullanılır oldu. PEKİ NEDİR WHATSAPP WEB WhatsApp Web, WhatsApp’ı bilgisayarınızda, web tarayıcınız üzerinden kullanmanızı sağlayan, WhatsApp’ın kendisi tarafından sunulan bir hizmet. NASIL KULLANILIR? Bilgisayarınızdan https://web.whatsapp.com adresini açın. Google arama motoruna Whatsapp web yazarak çıkan ilk linke tıklayarak da erişebilirsiniz bu bağlantıya. Ardından telefonunuzdan Whatsappı açın. Android’li telefonlarda Sohbet ekranındayken Menü >WhatsApp Web yolunu izleyin. iPhone’da Ayarlar >WhatsAppWeb’e dokunun. Telefonun kamerasını bilgisayarınızın ekranına yönlendirerek QR kodunu okutun. Bağlantı sağlandı, telefonunuzun küçük ekranına mecbur kalmadan işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.

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