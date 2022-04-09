Whatsapp tüm kullanıcılarını uyardı! Aman dikkat: Bu 5 kuralı yapmayan engellenecek

WhatsApp, dünyanın dört bir yanında bulunan 2 milyar kullanıcısını net şekilde uyardı. Platformun 5 kuralına uymayanlar tamamen engellenecek. Belki de bu kurallardan bazılarını daha önce farkında olmadan çiğnemişsinizdir. En iyisi bu kuralları öğrenip bundan sonraki süreçte dikkat etmek...

Teknoloji devi Meta’ya ait WhatsApp, şu anda dünyada en popüler anlık mesajlaşma servisi. Neredeyse hepimizin akıllı telefonlarında bu uygulama var ve gerek iş arkadaşlarımız ve müşterilerle bağlantı kurmak için gerek arkadaşlarımızla veya ailemizle iletişimde kalmak için WhatsApp’ı tercih ediyoruz.

Her ne kadar platform, zaman zaman gizlilik ve güvenlik konusundaki iddialarla gündeme gelse de çoğumuz WhatsApp’tan ayrılamıyoruz. Ancak şirket, diğer sosyal ağlarda ve mesajlaşma ağlarında olduğu gibi bazı katı kurallara sahip. İşte bu kuralları farkında olmadan bile dikkate almazsak platformdan atılabiliriz. İşte WhatsApp’ın 5 kuralı...

Şikayet edilmek

WhatsApp kullanıcıları tarafından en çok rapor edilen konulardan biri şikayet bildirimi. Çünkü özellikle WhatsApp'ta kimse rahatsız edilmekten hoşlanmaz. Ancak ısrarla birini rahatsız ederseniz ya da tanımadığınız kişilerle iletişim kurmaya çalışırsanız karşı taraf sizi engellemenin yanı sıra platforma şikayet edebilir.

Bununla birlikte, çok fazla kişi sizi şikayet ederse, moderatörlerin sizi uygulamadan tamamen atmasına neden olabileceğini biliyor muydunuz? Bu yüzden başkalarına saygılı olmak ve onları rahatsız etmemek en iyisi.

Birini taklit etmek

WhatsApp tarafından yayınlanan bir diğer katı kural ise birini taklit etmek ya da bir diğer ifadeyle birinin kimliğine bürünmek. Başka birinin fotoğraflarını kullanarak sahte hesap oluştururken yakalanırsanız, numaranız uygulama tarafından bloke edilir ve bir daha aynı numarayla hesap açamazsınız.

Üçüncü taraf uygulamalar

Meta’ya ait mesajlaşma şirketi, yalnızca resmi uygulamayı kullanmanızı istiyor. WhatsApp Plus veya GBWhatsApp gibi bir üçüncü taraf uygulama kullanıyorsanız, hesabınız engellenebilir ve platformdan atılabilirsiniz.