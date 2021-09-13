WhatsApp sesli mesajlarla ilgili yeni dönemi duyurdu

WhatsApp’a uzun süredir gelmesi beklenen bir özellik ortaya çıktı. Sesli mesajları dinlemek istemeyenler için mesajlar yazı formatında görüntülenebilecek.



WhatsApp’ın sesli mesajlar özelliği uzun süredir popüler olarak kullanılıyor ancak bazı kişiler bu sesli mesajların yazılı olarak görünmesini de istiyordu. Özellikle bir toplantıda veya yüksek sesli mekanlardaysanız sesli mesajlar bir kabus olabiliyor. Bu durumun farkına varan WhatsApp kullanışlı bir özellik geliştirdi.

IOS için geliştiriliyor

WhatsApp’ın iOS sürümü için geliştirildiği ortaya çıkan özellik, ses kayıtlarını dinlemeyi sevmeyenlere rahat bir nefes aldıracak. Henüz çok erken bir süreçte olan bu özellik kullanıma sunulduğunda hayatınızdan birkaç dakikayı kurtarabilir. Apple’ın halihazırda iyi bir ses tanıma motoru var, bu yazılımsal güç ile WhatsApp birleşecek ve herhangi birinden gelen ses kaydını metin halinde görebileceksiniz.

Android için çalışmalara başlamadı

Bu özelliğin iOS için geliştirilmesinin nedeni, özelliğin Apple’ın ses tanıma motoruna dayanıyor olması. Aslında Google’ın da Apple kadar güçlü bir ses tanıma motoru var. Ancak özelliğin şu an için yalnızca iOS cihazlara özel olarak geliştirildiği biliniyor. Belki de ilerleyen haftalarda aynı özelliği Android için de görebiliriz.