WhatsApp sesli mesaj özelliğini duyurdu: kendi silinen sesli mesajı “1” ibaresi ardından gönderilebilecek

Kendiliğinden silinen sesli mesajlar

Kendi kendine yok alan sesli mesaj gönderimi hali hazırda kullanılabilen medyalara yönelik bir kez görüntüleme özelliğiyle aynı şekilde çalışacak. Bakıldıktan sonra kendi kendine kaybolan fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü veya ekran kaydı almak nasıl mümkün olmazken, sesli mesajlar da telefona indirilemeyecek veya kaydedilemeyecek. Kendiliğinden silinen sesli mesajların yanında “1” ibaresi belirecek.

Yeni özellik sayesinde sesli mesajların izinsiz kullanımı veya daha sonra dinlenmesi de mümkün olmayacak. WhatsApp, kendi kendine kaybolan sesli mesaj özelliğini iOS 23.21.1.73 beta, Android 2.23.22.4 beta sürümünde sundu.

İki ayrı WhatsApp hesabına aynı anda giriş yapmayı sağlayan şirket, Android sürümünde hesaplar arası geçiş özelliğini yayına alacağını duyurmuştu.