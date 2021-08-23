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Teknoloji WhatsApp resmen denemeye açtı! Birkaç ay sonra kullanılacak
Teknoloji

WhatsApp resmen denemeye açtı! Birkaç ay sonra kullanılacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü için geliştirdiği uygulamanın test çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 15:03:00 -
WhatsApp resmen denemeye açtı! Birkaç ay sonra kullanılacak

WhatsApp, masaüstü işletim sistemlerine yönelik geliştirdiği uygulama için beta test programı başlattı. MacOS ve Windows kullanıcıları programa kaydolup, uygulamaya gelen yeni özelliklerin tümünü masaüstü uygulamalarında deneyebiliyor.

WhatsApp Messenger geliştiricileri, macOS ve Windows PC'lere yönelik geliştirilen sürüm için bir beta test programı başlattı.

WhatsApp Desktop'ın beta sürümünün kullanıcıları, resmi sürümlerinden birkaç ay önce tüm yeni özellikleri deneyebiliyor. Örneğin mevcut sürümde, sesli mesajları göndermeden önce dinleyebilirsiniz.

Beta programında yer alan kullanıcılar, WhatsApp ekibine hata raporları gönderebilecekler.

Programa, Windows ve macOS uygulamasının beta sürümünü yükleyerek katılabilirsiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra resmi olarak beta test programına üye olacaksınız ve gelecekteki tüm güncellemeleri otomatik olarak alacaksınız.

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