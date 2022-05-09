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Teknoloji WhatsApp, Rection (tepki) özelliği nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?
Teknoloji

WhatsApp, Rection (tepki) özelliği nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Günümüzün popüler uygulaması WhatsApp yeni bir özelliği için gün sayıyor. WhatApp’taki büyük güncelleme, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in bu yeni özelliği resmi Facebook hesabında duyurmasından neredeyse iki hafta sonra geldi. Peki, WhatsApp, Rection özelliği nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte detaylar..

Yeniakit Publisher
2022-05-09 15:35:00 - 2022-05-09 15:38:28
WhatsApp, Rection (tepki) özelliği nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?

WhatsApp yeni bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Zuckerberg, WhatsApp‘ın teşekkür ve takdir ile yardımcı olmak için daha fazla ‘ifade’ içereceğinden bahsetmişti. Zuckerberg, Facebook’ta “WhatsApp’taki tepkiler bugün yayılmaya başlıyor. Teşekkürler ve takdirlerin yayılmasına yardımcı olmak için yeni emojiler ekliyoruz. Yakında daha fazla ifade gelecek.” sözleri ile yeni emojileri duyurdu.

WHATSAPP TEPKİ(RECTİON) ÖZELLİĞİ NEDİR?

WhatsApp uygulamasındaki en son güncellemeden bahseden ‘Reaction’ özelliği, kullanıcıların tek mesajlara emoji göndermesini kolaylaştıracak. Şimdiye kadar bir kullanıcının bir mesaja tepki vermesi için bir emoji yazması gerekiyordu. Ancak, bugünden itibaren, tepki vermek istediğiniz mesaja dokunup basılı tutarak otomatik olarak ifade gönderimi gerçekleşecek. WhatsApp tepki özelliği, Instagram ve Facebook Messenger’a benzer şekilde çalışacak.

WHATSAPP TEPKİ ÖZELLİĞİ: NASIL ÇALIŞIR?

Adım 1: WhatsApp’ı açın, ardından bir sohbet açın.

Adım: Tepki vermek istediğiniz mesajı basılı tutun

Adım: Uygulama, tepki vermek için altı farklı emoji gösterecek

Adım 4: Parmaklarınızı istediğiniz emojiye sürükleyin ve bırakın

Adım 5: Tepkiniz o mesajda anında görünecektir.

 

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