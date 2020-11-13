Whatsapp o özelliğin testlerine başladı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın Android beta sürümü güncellendi. 2.20.206.9 kodlu yeni sürümde, uygulama geliştiricilerinin bir süredir üzerinde çalıştığı kaybolan mesajlar özelliği görüldü. Söz konusu özellik, mesajların otomatik olarak silinmesini sağlayacak.

Kullanıcılar, bir mesajı silmeden önce bildirim görmeye devam edecek. Ayrıca kaybolacak mesajlar yedeklenebilecek. Ancak bu yedekleme geri yüklendiğinde mesaj otomatik olarak silinmiş olacak.

Henüz test aşamasında olan özelliğin, ilerleyen günlerde iOS ve Android platformlarında yayınlanması bekleniyor.