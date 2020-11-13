  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Whatsapp o özelliğin testlerine başladı
Teknoloji

Whatsapp o özelliğin testlerine başladı

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın Android beta sürümü güncellendi. Güncellenen sürümde, uygulama geliştiricilerinin bir süredir üzerinde çalıştığı kaybolan mesajlar özelliği görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 02:15:00 -
Whatsapp o özelliğin testlerine başladı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın Android beta sürümü güncellendi. 2.20.206.9 kodlu yeni sürümde, uygulama geliştiricilerinin bir süredir üzerinde çalıştığı kaybolan mesajlar özelliği görüldü. Söz konusu özellik, mesajların otomatik olarak silinmesini sağlayacak.

Kullanıcılar, bir mesajı silmeden önce bildirim görmeye devam edecek. Ayrıca kaybolacak mesajlar yedeklenebilecek. Ancak bu yedekleme geri yüklendiğinde mesaj otomatik olarak silinmiş olacak.

Henüz test aşamasında olan özelliğin, ilerleyen günlerde iOS ve Android platformlarında yayınlanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus isimden çarpıcı analiz: İnanılmaz derecede...
Dünya

Rus isimden çarpıcı analiz: İnanılmaz derecede...

Rusya Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Pukhov, "Acı gerçek şu. Moskova'nın Trans-Kafkasya bölgesindeki nüfuzu keskin bi..
Mısır'dan ABD'ye ve Fransa kötü haber! Ajanslar son dakika geçti: Ölüler var
Dünya

Mısır'dan ABD'ye ve Fransa kötü haber! Ajanslar son dakika geçti: Ölüler var

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda, Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler'e (MFO) ait olduğu belirtilen helikopter düştü. Hayatını kaybedenlerin arasınd..
Joe Biden’ın nükleer bomba endişesi
Dünya

Joe Biden’ın nükleer bomba endişesi

ABD’nin 46. başkanı seçilen Joe Biden’in dış politikadaki görüşleri bir analizde sıralandı. İncirlik Hava Üssü’nde ABD’ye ait nükleer bombal..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay