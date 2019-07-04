Whatsapp neden hala kullanılmıyor? Whatsapp çöktü mü? son gelişme

Whatsapp çöktü mü? İnstagram çöktü mü? Facebook çöktü mü? sorularının cevabı merak ediliyor. Bir süredir sosyal medya siteleri whatsapp instagram ve facebook erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar popüler sosyal paylaşım siteleri Facebook, Instagram ve WhatsApp ileti, dosya alışverişinde sorunlar yaşıyor. Whatsapp dosya indirme sorunu yaşanıyor. Whatsapp fotoğraf video indirilemiyor. Peki Whatsapp neden kullanılmıyor? İşte son dakika Whatsapp erişim sorunu durumu

Sosyal ağ Whatsapp'a dünya genelinde yaşanan bir sorun nedeniyle erişim sıkıntısı yaşanıyor. Whatsapp kullanıcıları, platformdaki yeni paylaşımlara erişim konusunda sorun yaşarken, “resim ve video göndermiyor” uyarılarıyla karşılaştı. Türkiye saati ile bugün 16:00 itibariyle başlanan sorun henüz tam olarak giderilemezken, kullanıcıların karşılaştığı sorun Whatsapp ile de sınırlı kalmadı ve Instagram ve Facebook'ta da devam ediyor. Yaşanan soruna ilişkin Facebook'tan ve Ulaşım ve Altyapı Bakan Yardımcısı'ndan açıklamalar geldi.

Dünya'da whatsapp erişim sorunu

Whatsapp'ta dünya üzerinde yaklaşık 6 saattir genel bir görsel erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye'deki kullanıcıların kısmen daha az etkilendiği görsel erişim sorunu özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde yoğun şekilde hissediliyor.

Ulaştırma Bakanlığından açıklama: Global bir sorun

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.