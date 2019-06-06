WhatsApp neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü? WhatsApp’a neden girilmiyor? soruları mesajlaşma platformu olan WhatsApp kullanıcıları tarafından sorulmakta. WhatsApp'la ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda dünya genelinde mesajların iletim sorunu yaşandığı WhatsApp'ta bugün aynı sorun tekrar meydana geldi. Popüler mesajlaşma ağı üzerinden ileti göndermek isteyen kişilerin mesajları gecikmeli olarak iletiliyor. İlerleyen dakikalarda sorunla ilgili uygulamanın yetkililerinden bir açıklama yapılması bekleniyor. Bazı kullanıcılarda ise uygulama sorunsuz olarak çalışıyor.