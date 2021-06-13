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Teknoloji WhatsApp milyonlarca kullanıcıya sınırlama getirdi! Artık bu yapılamayacak
Teknoloji

WhatsApp milyonlarca kullanıcıya sınırlama getirdi! Artık bu yapılamayacak

Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcı ilgilendiren bir karar alındı. Whatsapp'ta yaygınlaşan "Bu mesajı 10 kişiye ilet, yoksa kötü bir şey olur" gibi mesajların önüne geçmek için kullanıcılar artık mesajı en fazla 5 kişiye iletebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 12:07:00 - 2021-06-13 12:09:51
WhatsApp milyonlarca kullanıcıya sınırlama getirdi! Artık bu yapılamayacak

Tüm dünyada kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesaj iletme özelliğini sınırlandırdı.Shte haberlere karşı verilen mücadelenin bir parçası olarak böyle bir karar verdiğini belirten WhatsApp yönetimi, "Bu mesajı 10 kişiye ilet, yoksa kötü bir şey olur" gibisinden sahte mesajların yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Önceden 20 kere iletilebiliyordu

WhatsApp önceden 20 kere iletilebilen bir mesajın artık en fazla 5 defa iletilebileceğini belirtti. Bu seviyeye ulaşılırsa, mesaj çift okla gösterilecek ve mesajı alan kişiler mesajı yalnızca bir kez iletebilecek.

Bir büyüteç simgesi belirecek

Bunun yanı sıra sık gönderilen mesajlar için, WhatsApp başka bir işlev daha tanıttı. Bu tip bir mesajın yanında, internete söz konusu bilginin doğruluğunu kontrol edebileceğiniz bir büyüteç simgesi beliriyor.

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