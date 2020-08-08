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Teknoloji

WhatsApp mesajları kendi kendine siliniyor mu? WhatsApp yeni özellikleri

WhatsApp mesajları kendiliğinden silme var mı? WhatsApp mesajları ne zamana kadar silinir? Soruları Facebook’un en popiler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıları tarafından merak edilmekte. Anlık mesajlaşma prgoramı WhatsApp'ın, tüm platformları için yeni yeniliklere imza atmaya devam ediyor. WhatsApp’ta kendi kendine silinen mesaj özellikleri hayatımıza girmek için gün sayıyor. Zira WhatsApp, kendi kendine silinen mesajları test etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:05:00 -
WhatsApp mesajları kendi kendine siliniyor mu? WhatsApp yeni özellikleri

Popüler mesajlaşma ve görüşme uygulaması olan WhatsApp, yeni özellikleri kullanıcıların hizmetine sunmaya devam ediyor. WhatsApp önceki yıllara göre yeni güncellemeler konusunda çabuk hareket etmekte. Rakiplerine karşı bir adım önde olmak isteyen ve rekabette rakiplerinin arkasında olmak istemeyen Facebook kuruluşu WhatsApp, yeni özellikleri hayata geçirmek için çalışmalarına hız veriyor. WhatsApp’ın yeni özelliğinin ne olacağı merak edilirken, WhatsApp, kendi kendine silinen mesaj uygulamasını hayata geçireceği öğrenildi. WhatsApp, kendi kendine silinen mesajları test etmeye başladı. Shiftdelete yer alan habere göre, Telegram'da bulunan yeni özellik, sohbetteki keşmekeşliğin önüne geçiyor. Mesela arkadaşınıza bir şifre ileteceksiniz, lakin bu şifre bir gün sonra pasif duruma düşecek. Kişilerin WhatsApp üzerindeki sohbette bu şifre de nedir, bu şifre ne işe yarıyor? Gibi ifadeler nedeniyle kafaların karışacağından WhatsApp, o mesajın bir gün sonra otomatik olarak silinmesine imkan sağlamayı amaçlıyor. WhatsApp’ta gelen mesajların silinmesi istenilmiyorsa o esnada bir ekran görüntüsü alınabilir veya mesajı bir arkadaşınıza yönlendirme imkanına sahipsiniz. WhatsApp’ta kendiliğinden silinen mesajları ileriki zamanlara ayarlamak da mümkün olacak. Mesajları en çok bir hafta sonrasına ayarlanma özelliğine imkan tanınacak. 

 

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