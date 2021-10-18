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Teknoloji WhatsApp mesaja emoji ile cevap verme nasıl yapılır?
Teknoloji

WhatsApp mesaja emoji ile cevap verme nasıl yapılır?

WhatsApp emoji ile mesajlara nasıl cevap verilir? Facebook ve Instagram’da mesajlara emoji ile cevap verme özelliği WhatsApp’ta da kullanılmaya başlanacak. Peki, mesajlara emoji ile nasıl cevap verilir? WhatsApp yeni özellik nedir?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 11:22:00 -
WhatsApp mesaja emoji ile cevap verme nasıl yapılır?

WhatsApp kullanıcılarının uzun zamandır beklediği “Emojili cevap verme özelliği” kullanılmaya başlanacak. Söz konusu özelliğin ne zaman kullanılmaya başlayacağı ise henüz açıklanmadı. Peki, emoji ile cevap nasıl verilir WhatsApp?

WhatsApp mesaja emoji ile cevap verme nasıl yapılır?

WhatsApp kullanıcıları gelen mesaj ya da grup bildirimlerine üzerinde bulunan emojilerle tepki verebilecek. Whatsapp mesajlara emoji ile tepki verme özelliği ile tepkiler karşı tarafa bildirim şeklinde gönderilebilecek. Ancak bu yeni özellik hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Emoji ile cevap verme özelliği aktif olduğunda, kullanıma ilişkin ayrıntılar da netleşecektir.

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