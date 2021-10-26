Mesajlaşma ve konuşma uygulaması olan WhatsApp’ın pek çok özelliği var. Bu özelliklerden biri de gönderilen mesajın okunduğunun anlaşıldığını gösteren mavi işaretlerdir. Pek çok kişi ise bu özelliği kullanmak istemiyor. Peki, WhatsApp mavi işaret nasıl kaldırılıyor?

WhatsApp mavi işaret gizleme nasıl yapılır?

WhatsApp kullanıcıların gelen mesajları okuduklarının karşıdaki kişinin görmesini istemiyor. Bu sebeple mavi işaret özelliğini kapatmak istiyor. Bu özelliğin kapatılması için öncelikle WhatsApp Uygulamasını açın ve ‘Ayarlar’ bölümüne tıklayın.

Buradan ‘Hesap’ bölümüne ardından ‘Gizlilik’ kısmına tıklayın.

Gizlilik bölümünde yer alan “Okundu Bilgisi” seçeneğini kapatın.

Bu işlemin ardından mavi tik özelliği mesaj gönderen kişi tarafından görülmeyecektir.