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Teknoloji Whatsapp masaüstü uygulaması güncellendi! İşte yenilikler
Teknoloji

Whatsapp masaüstü uygulaması güncellendi! İşte yenilikler

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, masaüstü sürümünü güncelledi. Yeni güncelleme ile birlikte uygulama yeni özellikler kazandı. İşte gelen yenilikler.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 03:23:00 -
Whatsapp masaüstü uygulaması güncellendi! İşte yenilikler

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, son günlerde kullanıcıların işini kolaylaştıracak birçok yeniliğe imza atmıştı. Şirket bu kez de masaüstü uygulamasına el attı. Whatsapp masaüstü uygulaması, yeni güncellemeyle birlikte birçok yeni özelliğine kavuştu. İşte o özellikler...

Birçok kullanıcı tarafından tercih edilen karanlık mod, bir süredir Android ve iOS uygulamalarında kullanılıyordu. Söz konusu özellik, 2.2049.8 isimli yeni sürümle birlikte Whatsapp masaüstü uygulamasına da geldi. Kullanıcıların, gözlerini daha az yorması sebebiyle sıkça tercih ettikleri koyu tema, ayrıca Whatsapp Web sürümü için de kullanılabilir hale geldi.

Yeni güncelleme ile birlikte masaüstü uygulamasının kazandığı bir diğer özellik ise yenilenmiş çıkartmalar oldu. Whatsapp'ın masaüstü sürümünde çıkartmalar özelliği yer alsa da sadece varsayılan çıkartmalar kullanılabiliyordu. Kullanıcıların daha çok tercih ettiği özel çıkartmalar, bu sürümde kullanılamıyordu. Söz konusu çıkartmalar artık Whatsapp masaüstü uygulamasında kullanılabilir hale geldi.

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