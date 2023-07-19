WhatsApp kullanıcıları dikkat! Hesabınız devre dışı kalabilir

Siber güvenlik uzmanı Jake Moore, sosyal medya devi WhatsApp'ın güvenlik açığını buldu.

Moore, geliştiricilerine gönderilecek basit bir e-posta ile bir mesajlaşma hesabının devre dışı bırakılmasına olanak tanıyan ciddi bir güvenlik açığı keşfetti. Sşber güvenlik uzmanı bu akıl almaz güvenlik açığını kişisel Twitter hesabından duyurdu.

Uygulamanın geliştiricileri, e-postayı gönderenin hesabın sahibi olup olmadığına bakmıyor ve sadece profilin cihazla bağlantısını kesiyor. Bundan sonra, kullanıcı uygulamayı başlatıp hesabına tekrar giriş yapana kadar herhangi bir mesaj alamıyor. Bu prosedür, WhatsApp'ın yüklü olduğu akıllı telefonun kaybolması durumunda uygulanıyor.