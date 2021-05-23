WhatsApp kullananlar dikkat: Telefonunuza bu mesaj gelirse eğer...

Zorunlu güncelleme kararı ile gündemden düşmeyen WhatsApp’ta yeni bir tehlike ortaya çıktı.

İngiliz Express gazetesi hackerların WhatsApp hesaplarını ele geçirmek için başvurdukları yeni yöntemi yazdı.

Buna göre, hackerlar kullanıcılara bir mesaj gönderiyor. Mesajda 6 haneli bir kod yer alıyor. Mesajda 'Merhaba, üzgünüm size yanlışlıkla 6 haneli bir kod gönderdim, bana kodu geri gönderebilir misiniz lütfen? Acil bir durum' ifadesi yer alıyor.

Listenizdeki herkese gönderiyor

Kullanıcılara bu mesaj ile birlikte 'hesabınızı doğrulayın' bağlantısının yer aldığı bir kısa mesaj da geliyor.

Bu kodu WhatsApp üzerinden mesaj yazan numaraya göndermek ya da kısa mesajda yer alan bağlantıya tıklamak hackerların hesabınızı ele geçirmesine neden oluyor.

Hackerlar sizin hesabınızı ele geçirdikten sonra bu mesajı listenizde bulunan herkese gönderiyor.

Facebook tarafından ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.