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Teknoloji Whatsapp kullananlar dikkat! İşte telefonunuz kapalıyken mesaj almanın yöntemi
Teknoloji

Whatsapp kullananlar dikkat! İşte telefonunuz kapalıyken mesaj almanın yöntemi

Bazen şarjınızın bitmemesi için cep telefonunuzu kapamak zorunda kalabilirsiniz. Peki teleon kapalı bile olsa WhatsApp mesajlarını almanın bir yolu var mı? İşte yolu...

Yeniakit Publisher
2021-10-24 17:15:00 - 2021-10-24 17:18:54
Whatsapp kullananlar dikkat! İşte telefonunuz kapalıyken mesaj almanın yöntemi

Telefonunuz kapalı olduğunda WhatsApp'ı kullanmaya devam etmenin bir yöntemi var.

Bunun için WhatsApp uygulamasında üç nokta simgesine tıklayın.

Buradan bağlı cihazları seçin. Bu seçeneğin içinde Beta sürümünü etkinleştirin.

Bundan sonra koşulları kabul etmeniz ve QR kodu kullanarak bilgisayarınızda bir Web Whatsapp oturumu açmanız gerekecek.

Beta sürümüne birden fazla cihazla katılabildiğiniz için telefonunuz kapalı da olsa, Whatsapp'ı kullanabilirsiniz. Bu yeni mod web versiyonunda aynı anda 4 cihaza kadar kullanım izni veriyor.

Fakat, WhatsApp'ı telefonunuzda 14 günden fazla kullanmazsanız bağlı cihazların bağlantısı kesilecektir.

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