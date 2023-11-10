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Teknoloji WhatsApp kullananlar dikkat! Güvenlik önlemleri arttırılıyor
Teknoloji

WhatsApp kullananlar dikkat! Güvenlik önlemleri arttırılıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-10 16:51:00 -
WhatsApp kullananlar dikkat! Güvenlik önlemleri arttırılıyor

Dünyanın en çok kullanılan çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp için yeni güvenlik önemleri alınacağı duyuruldu. Buna göre artık IP adreslerinin gizleneceği açıklandı.

WhatsApp üzerinden yapılan aramalar ve mesajlaşmalar artık kullanıcıların güvenliği sağlanarak yapılacak.

Söz konusu güvenlik önlemlerin alınmasındaki amaç, cihazların IP adresleri birbirlerine gözükmesi olarak tanımlandı.

WhatsApp, şifreli iletişim platformu üzerinden gerçekleştirilen aramalarda artık kullanıcıya IP adresini gizleme seçeneği sunacak.

WhatsApp'ın gizleme özelliği nasıl açılacak?

Android ve iOS için WhatsApp’ın en son sürümü artık IP adresini gizlemeyi destekliyor. WhatsApp’ın açıklamasına göre, yeni gizlilik ayarı kullanıcıyı doğrudan aradığı kişiye bağlamak yerine tüm aramaları WhatsApp sunucuları üzerinden aktararak konumunu gizliyor.

Kullanıcıların WhatsApp aramalarında IP adresini gizlemek için aşağıdaki adımları izlemesi gerekiyor:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayarlar’a dokunun.

Gizlilik’e gelin.

Gelişmiş’i seçin.

Aramalarda IP adesini koru seçeneğine dokunun.

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