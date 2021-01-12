Whatsapp kararı sonrası gündem oldu! Zuckerberg'ü yerin dibine sokan konuşma
Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın tepki çeken 'gizlilik' kararı, Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in 2 yıl önce ABD Kongresinde senatör Whip Durbin'in sorularını cevaplarken zor anlar yaşadığı konuşma tekrar gündem oldu.
Senatör Whip Durbin, Facebook kurucusuna yönelttiği soruya "Sayın Zuckerberg, dün gece kaldığınız otelin adını bizimle paylaşır mısınız?" diye başladı. Zuckerberg'in gülerek 'Hayır' yanıtı vermesi üzerine Senatör bu sefer Zuckerberg'den geçen hafta kimlere mesaj attığını söylemesini istedi.
Zuckerberg'in buna da "Hayır" yanıtını vermesi üzerine Senatör, "Sanırım her şey bundan ibaret, gizlilik hakkınız" dedi.