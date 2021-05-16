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Gündem

WhatsApp kapanacak mı? Yeni açıklama geldi!

WhatsApp’ın 15 Mayıs’ta kullanıcılarına göndereceği yeni kullanım koşullarına onay vermeyenler için ne olacağına dair resmi açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 12:22:00 -
WhatsApp kapanacak mı? Yeni açıklama geldi!

WhatsApp 15 Ocak 2021'de resmi soruşturmalar ve kullanıcıların tepkilerinin ardından kullanıcılara yeni sözleşmedeki değişimleri daha iyi anlatabilme gerekçesiyle 8 Şubat tarihini 15 Mayıs 2021 olarak güncelledi. WhatsApp’ın 15 Mayıs’ta kullanıcılarına göndereceği yeni kullanım koşullarına onay vermeyenler için aşamalı kısıtlamalar uygulanacak.

Resmi açıklamalara göre kısıtlamalar farklı kullanıcılar için kademeli olarak başlayacak. İlk etapta gizlilik sözleşmesinin onaylanması için tüm kullanıcılara bir bildirim gönderilecek.

Bu bildirim, onaylamayanlar için sabit olarak kalacak. İlk kısıtlama sözleşmeyi onaylamayanların sohbet ve kişi listelerine erişimlerinin kapatılması olacak. Yani mesaj veya çağrı alabilecek ancak sohbet veya kişi listelerine ulaşamayacak.

Gelecek günlerde ise gizlilik sözleşmesi onaylanmadığı taktirde, yeni sözleşmeyi kabul etmeyenler mesaj gönderemeyecek, sesli veya görüntülü çağrıda bulunamayacak.

WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

WhatsApp'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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