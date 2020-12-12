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Teknoloji WhatsApp ile Apple arasında 'gizlilik' kavgası
Teknoloji

WhatsApp ile Apple arasında 'gizlilik' kavgası

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, gizlilik kararı nedeniyle teknoloji devi Apple ile karşı karşıya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 00:42:00 -
WhatsApp ile Apple arasında 'gizlilik' kavgası

Facebook çatısı altında faaliyetlerini sürdüren dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, gizlilik kararı nedeniyle teknoloji devi Apple ile karşı karşıya geldi.

Yeni gelen düzenleme ile birlikte Apple, bütün uygulamalardan gizlilik ile alakalı bilgileri paylaşmalarını talep etti. Bu talep, özellikle Whatsapp için dile getirildi. Şiket, kendi ana uygulaması olan iMessage için de aynı gizlilik kararının alınmasını talep ettiğini öne sürdü.

Ancak bu karara Facebook dahil, birçok sosyal medya platformu karşı çıktı.

Whatsapp olumlu yaklaşmadı

Whatsapp tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, rekabette dezavantajlı konuma düşme ihtimallerinin olduğu belirtildi. Platform ayrıca, bunun haksız rekabete yol açabileceğini ifade etti.

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