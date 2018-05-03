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WhatsApp için şok iddia! Yakında uygulanmaya başlanacak

WhatsApp’ın kurucu ekibinin şirketten ayrılmasıyla birlikte reklamlara karşı olan taraf güç kaybetti. Yaşanan ayrılıklar Facebook'un WhatsApp üzerinden reklam vermeye başlayacağı iddialarını gündeme getirdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:24
WhatsApp için şok iddia! Yakında uygulanmaya başlanacak

Geçen ay Brian Acton’ın, hafta başında ise Jan Koum’un istifa etmesiyle, WhatsApp’ın kurucu ekibi şirketten ayrılmış oldu. Reklamlara karşı olan kurucu ikilinin gidişiyle, Facebook’un WhatsApp üzerinden reklamlar sunmaya başlayacağı söyleniyor.
Facebook F8 geliştiriciler konferansında bu konuya değinen Facebook’un mesajlaşma ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı David Marcus, “Reklam konusuna gelecek olursak, WhatsApp’ı kesinlikle daha açık hale getireceğiz” dedi.

KULLANICILARA DİREKT MESAJ GÖNDERECEK

Marcus, ilk adımın büyük şirketlere WhatsApp kullanıcılarına direkt mesajlar gönderme kabiliyeti tanımak olacağını duyurdu.
Barclays analistleri, Koum’un gidişiyle Facebook’un artık WhatsApp için reklam satmaya başlayacağını tahmin etmişti. Facebook, WhatsApp’ı 2014 yılında 19 milyar dolar karşılığında satın almıştı.
Barclays analistleri yatırımcılara yazdıkları notta şu ilginç cümleye verdi: “Geçtiğimiz birkaç yılda yaptığımız birçok görüşmede şu yanıtı aldık: ‘Jan gidince reklamlar başlayacak.”

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 11:24
  1. WhatsApp
  2. Facebook

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