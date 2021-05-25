Whatsapp hizaya geldi, halkın veri güvenliği korundu... Sosyal medya yasaklanmıyor, güvenli şekilde vatandaşın hizmetine sunuluyor!

Hasan Eğrigöz Ankara

Türkiye’nin, WhatsApp’ın “veri hırsızlığına yol açabilecek” gizlilik sözleşmesine karşı verdiği mücadele sonuç verdi. Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma kapsamında savunması alınan WhatsApp temsilcileri güncellemenin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceğini iletti. WhatsApp’ın dayattığı sözleşmede geri adım atması, diğer sosyal medya platformlarına örnek teşkil edecek. Sosyal medya kullanıcılarının kişisel verilerinin korunması hedeflenirken Türkiye, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve muhalefetin, “Sosyal medya kullanımı yasaklanıyor” şeklinde kara propaganda faaliyetleri yürüterek, karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesinin meyvelerini de almaya başladı.

Suçların muhatabına ulaşmak kolaylaştı

Sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu ile muhataplara ulaşmanın çok daha kolaylaştığını ifade eden Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, “Sanal suçlarda mahkeme artık yurtdışına değil, Türkiye’deki muhatabına yazı yazacak ve sonuç alması çok daha kolay olacak. Çoğu insana kumpas kuruluyor ve bir türlü çözülemiyordu. Artık çözülüyor. Çünkü muhataplar burada. Muhalefet vatandaşın iyiliğine olan bu yasaya bile çıkmıştı” dedi.

Gündeme geldiği ilk günlerde farklı yerlere çekilmeye çalışılan sosyal medya yasasının tamamen vatandaşların sanal güvenliği için hazırlandığının bir kez daha açıkça görüldüğünü belirten Sosyal Medya Federasyonu Genel Başkanı Cengiz Özbay ise, “Artık vatandaşlarımız sosyal medya platformlarını eskisinden daha güvenli şekilde kullanabilecek” dedi.