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Teknoloji WhatsApp herkesin şikayet ettiği o özelliği değiştiriyor
Teknoloji

WhatsApp herkesin şikayet ettiği o özelliği değiştiriyor

Dünyada 1 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp, kullanıcılarının en çok şikayet ettiği özellikler arasında yer alan bir özelliği daha değiştirme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 11:30:00 -
WhatsApp herkesin şikayet ettiği o özelliği değiştiriyor

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyordu.  Ancak aynı durum yedekleme için geçerli değil. 

Şirket bazı kullanıcılar tarafından güvenlik açığı olarak değerlendirilen bu uygulamada değişikliğe gidiyor.

WhatsApp'ı 2014 yılında satın alan Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre perşembe gününden itibaren bazı kullanıcılar yeni yedekleme özelliğine erişebilecek.

Yani Google Drive'a ya da Apple iCloud'a yedeklenen görüşmeler de artık uçtan uca şifrelenecek. Güncelleme zaman içerinde tüm kullanıcılar açılacak.

WABetaInfo sitesinde yer alan habere göre, 'gizlilik' ayarlarında WhatsApp yeni bir düzenlemeye gitme kararı aldı.

WhatsApp, Android ve iOS'te beta olarak bir özelliği kullanıma sundu.

Güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcılar; 'son görülme' özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek.

Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği de kullanıcılara sunulacak. 

Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek.

Henüz bu özelliklerin tüm kullanıcılar için ne zaman devreye gireceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Yeni bir cihazın kurulumunu yaptığınızda, sohbetlerinizi eski cihazınızdan yeni cihazınıza güvenli bir şekilde aktarma seçeneğine sahip olacaksınız.

Bu işlem için USB-C - Lightning kablosu gerekli olacaktır.

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