WhatsApp harekete geçti! Yeni özellik kapıda: 90 günü seçebileceksiniz

WhatsApp'ın süreli mesajlar özelliği için yeni bir seçeneği test ediyor. Buna göre WhatsApp, süreli mesajlar özelliğini kullanan kişilere ait mesajların 90 gün sonra otomatik olarak silinmesine de izin verecek.



WhatsApp Android ve iOS uygulamasını daha iyi bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu çalışmalar kapsamında çok kısa bir süre önce "Süreli Mesajlar" veya diğer adıyla "Kaybolan Mesajlar" adında bir özellik ile karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız. WhatsApp, şimdi ise mesajları belirli bir süre sonra otomatik olarak silen bu özellik için yeni bir seçenek geliştiriyor.

Süreli mesajların süresi uzuyor

WhatsApp, süreli mesajlar için 90 gün seçeneği üzerinde çalışıyor. Evet, bu seçenek ile birlikte süreli mesajlar kapsamında göndereceğiniz bir mesaj tam 90 gün sonra otomatik olarak silinebilir. Üstelik yeni seçeneğin nasıl göründüğüne dair bir ekran görüntüsü de elimizde var.

WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntüsüne baktığımızda, WhatsApp'ın 24 saat seçeneğine yer verdiğini, ancak bunun yanına 90 gün seçeneğini de eklediğini görüyoruz.

Ne zaman gelecek?

Bu çalışmanın izi ise WhatsApp'ın Android beta 2.21.17.16 sürümünde görüldü. Bu yüzden 90 günlük seçenek, henüz geliştirme aşamasında.

Ancak gelecekteki bir güncelleme ile süreli mesajlara gelecek yeni seçeneğin tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.