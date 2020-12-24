  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak?
Teknoloji

WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak?

WhatsApp'tan ilginç karar! Tüm dünyada en yaygın uygulamalardan biri olan WhatsApp bundan sonra bazı telefonlarda kullanılmayacak. Peki, WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:42:00 -
WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak?

WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Dikkat! Sizin de telefonunuz WhatsApp'ın fişini çektiği modeller arasında olabilir! WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar nedir? Hangi telefonlar WhatsApp kullanılmayacak? WhatsApp desteği olmayan telefon modelleri nedir?

WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak?

WhatsApp güncellediği destek sayfasında iOS 9’un altındaki sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık WhatsApp’ı kullanamayacağını duyurdu.

Başka bir deyişle iOS 9 ve üstü sürüme sahip olan kullanıcılar WhatsApp kullanmaya devam edebilecek.

2021’den itibaren iOS9’dan daha eski sürümlere sahipseniz, akıllı telefonlarınızda WhatsApp çalışmayacak.

Ancak kullanıcılar, iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 gibi telefon modellerine iOS 9 güncellemesini yaparlarsa WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilecekler.

iPhone 4S ve öncesi telefonlar ise iOS9 desteğine sahip olmadığı için WhatsApp kullanımından mahrum kalacak. İşte WhatsApp'ın kullanılmayacağı telefon modelleri...

1.HTC Desire

LG Optimus Black

Motorola Droid Razr

 

Samsung Galaxy S2

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi
Ekonomi

Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi

Kuzey Kore'nin ihtişama düşkün lideri Kim Jong-un'un yaptırımlar, doğal afetler ve son olarak koronavirüs salgını nedeniyle turizm tesisi, h..
İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı
Dünya

İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.
İnançer, İBB'nin Şeb-i Arus törenini değerlendirdi: Baştan sona fiyasko
Gündem

İnançer, İBB'nin Şeb-i Arus törenini değerlendirdi: Baştan sona fiyasko

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, gerici İBB’nin Şeb-i Arus töreninde yaptıklarının baştan sona “fiyasko” olduğunu söyledi. İnançer, Mevlevili..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay