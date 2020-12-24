WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Dikkat! Sizin de telefonunuz WhatsApp'ın fişini çektiği modeller arasında olabilir! WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar nedir? Hangi telefonlar WhatsApp kullanılmayacak? WhatsApp desteği olmayan telefon modelleri nedir?

WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak?

WhatsApp güncellediği destek sayfasında iOS 9’un altındaki sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık WhatsApp’ı kullanamayacağını duyurdu.

Başka bir deyişle iOS 9 ve üstü sürüme sahip olan kullanıcılar WhatsApp kullanmaya devam edebilecek.

2021’den itibaren iOS9’dan daha eski sürümlere sahipseniz, akıllı telefonlarınızda WhatsApp çalışmayacak.

Ancak kullanıcılar, iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 gibi telefon modellerine iOS 9 güncellemesini yaparlarsa WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilecekler.

iPhone 4S ve öncesi telefonlar ise iOS9 desteğine sahip olmadığı için WhatsApp kullanımından mahrum kalacak. İşte WhatsApp'ın kullanılmayacağı telefon modelleri...

1.HTC Desire

LG Optimus Black

Motorola Droid Razr

Samsung Galaxy S2