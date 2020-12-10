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Teknoloji WhatsApp gizlilik ayarları nasıl değiştirilir?
Teknoloji

WhatsApp gizlilik ayarları nasıl değiştirilir?

WhatsApp gizlilik ayarları nasıl yapılır? Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta gizlilik ayarı önem arz etmekte. WhatsApp son görülme nasıl düzenlenir? Son görülme durumunuzu paylaşmazsanız diğer kişilerin son görülme durumlarını da göremezsiniz. Okundu bilgisini devre dışı bırakırsanız diğer kullanıcıların okundu bilgilerini de görüntüleyemezsiniz. Grup mesajları için okundu bilgisi her zaman gönderilir. Peki WhatsApp gizlilik ayarları nasıl değiştirilir? İşte WhatsApp gizlilik ayarları değiştirme işlemleri.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:23:00 - 2020-12-10 12:24:14
WhatsApp gizlilik ayarları nasıl değiştirilir?

WhatsApp son görülme nasıl düzenlenir? WhatsApp uygulamanızı açın. Daha sonra 'Ayarlar' bölümü içerisinden 'Hesap' kısmına giriş yapın. Burada yer alan 'Gizlilik' butonuna tıklayın. Gizlilik bölümü içerisinde son görülmenizi dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

WhatsApp gizlilik ayarları

WhatsApp varsayılan olarak gizlilik ayarlarınızı aşağıdakilere izin verecek şekilde belirler: Tüm kullanıcılar son görülme bilginizi, profil fotoğrafınızı, hakkımda bilginizi ve okundu bilgilerinizi görebilir. Kişileriniz durum güncellemelerinizi görebilir. Tüm kullanıcılar sizi gruplara ekleyebilir.

Son görülme durumunuzu paylaşmazsanız diğer kişilerin son görülme durumlarını da göremezsiniz.

Okundu bilgisini devre dışı bırakırsanız diğer kullanıcıların okundu bilgilerini de görüntüleyemezsiniz. Grup mesajları için okundu bilgisi her zaman gönderilir.

Bir kişi okundu bilgisini devre dışı bıraktıysa bu kişinin durum güncellemelerinizi görüntüleyip görüntülemediğini göremezsiniz.

Çevrimiçi ve yazıyor bilgisini hiçbir şekilde gizleyemezsiniz.

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