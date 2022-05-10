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Teknoloji WhatsApp emojiyle tepki verme özelliği nedir? WhatsApp reaction özelliği ne nasıl kullanılır?
Teknoloji

WhatsApp emojiyle tepki verme özelliği nedir? WhatsApp reaction özelliği ne nasıl kullanılır?

WhatsApp'ın yeni özelliği emojiyle tepki vermenin nasıl olduğu, nasıl kullanıldığı merak ediliyor. Peki, WhatsApp reaction nedir?

Yeniakit Publisher
2022-05-10 09:31:00 -
WhatsApp emojiyle tepki verme özelliği nedir? WhatsApp reaction özelliği ne nasıl kullanılır?

WhatsApp yeni bir özelliği kullanıcıların hizmetine sundu. Instagram mesajlarında olduğu gibi emojilere tepki verme özelliği WhatsApp'ta da kullanılacak. Peki, WhatsApp tekpi verme nasıl kullanılıyor?

WhatsApp emojiyle tepki verme özelliği nedir? WhatsApp reaction özelliği ne nasıl kullanılır?

WhatsApp tepki verme özelliği bir mesajı cevaplarken kullanılıyor. Gelen mesajın üzerine dokunduğunuzda altı farklı emoji karşınıza çıkacak. Söz konusu emojilerden birine tıklayarak karşıdaki kişiye iletebilirsiniz. Bu özellik henüz telefonunuzda yoksa; uygulamayı güncellemeniz gerekiyor.

Öte yandan bundan sonra WhatsApp'tan 2 GB'a kadar dosya paylaşımı da yapılabilecek.

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