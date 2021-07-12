WhatsApp ekran görüntüsü nasıl alınır? WhatsApp mesajları nasıl kaybolur?

WhatsApp'ın Android uygulamasında silinen mesajları geri getirmenin yollarını çoğu kullanıcı araştırıyor. Peki WhatsApp yeniden yükleyince eski mesajlar gelir mi? WABetaInfo’nun haberine göre WhatsApp, kullanıcıların ekran görüntüsü almasını engellemeyecek. Mesaj gönderilirken “Bir Kez Görüntüle” seçilirse, içerik gönderenin sohbetinden ve alıcının sohbetinden kaybolacak. Android kullanıcıları için özellik, grup sohbetleri için de mevcut olacak. Özelliği açıklayan mesajda, “Daha fazla gizlilik için, alıcı bir kez açtıktan sonra fotoğrafınız veya videonuz sohbetten kaybolacak. Unutmayın, insanlar her zaman ekran görüntüsü alabilir” deniliyor.

Ekran görüntüsü nasıl alınır?

Telefonunuzun ekranının resmini çekebilir (ekran görüntüsü) veya video olarak kaydedebilirsiniz. Ekranınızın görüntüsünü aldıktan sonra resmi veya videoyu görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü al

Yakalamak istediğiniz ekranı açın.

Telefonunuza bağlı olarak:

Güç ve Sesi azaltma düğmelerine aynı anda basın.

Bu işe yaramazsa Güç düğmesini birkaç saniye süreyle basılı tutun. Ardından Ekran görüntüsü'ne dokunun.

Kaybolan WhatsApp mesajı geri nasıl gelir?

WhatsApp sohbet geçmişi nasıl geri yüklenir? WhatsApp verilerinizi Google Drive’dan veya yerel bir yedeklemeden geri yükleyerek yeni bir telefona aktarabilirsiniz.

Kaybolduğunu hissettiğiniz belirli bir mesajı arıyorsanız, sadece whatsapp arama özelliğini kullanın ve bireysel mesajı arayın böylelikle, arşive kolayca erişilebilir ve herhangi bir sorun çıkmadan, whatsapp sohbetlerini geri getirebilirsiniz.