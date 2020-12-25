Whatsapp dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyanın en popüler mobil mesajlaşma uygulamasının 2 milyar kullanıcı ile WhatsApp olduğunu açıkladı. Whatsapp'ı takip eden uygulama ise Facebook Messenger oldu.

Ajans Press, mesajlaşma uygulamaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Aktarılan bilgilere göre bu yıl Whatsapp ile alakalı basına 10 bin 825 haber yansıdı. Messenger ile ilgili çıkan haber adedi ise bin 309 olarak belirlendi.

Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, en popüler küresel mobil mesajlaşma uygulaması 2 milyar kullanıcı ile WhatsApp oldu. Açık ara farkla rakiplerinden önde yer alan Whatsapp'ı sırasıyla 1 milyar 300 milyon ile Facebook Messenger, 1 milyar 206 bin ile WeChat, 648 milyon ile QQ, 433 milyon ile Snapchat, 400 milyon ile de Telegram takip etti.