Whatsapp çevrimiçi olmadan mesaj nasıl gönderilir? Whatsapp'ta çevrimiçi iken çevrimdışı görünmek!

WhatsApp'ta artık telefonunu çevrimiçi tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderilir ve mesaj alabilirsiniz. WhatsApp’ı aynı anda 4 adete kadar bağlı cihazda ve 1 adet telefonda kullanabilirsiniz.

WhatsApp hesabınızı ikincil bir cihaza nasıl bağlayabilirsiniz?

Aşağıdaki adımlarla başlamadan önce, çoklu cihaz desteği almak ve hesabınızı ikincil bir cihaza bağlamak için WhatsApp'ın en son sürümüne sahip olmanız gerektiğini unutmayın. Bu özellik ayrıca şu anda "beta" aşamasındadır ve bu nedenle şu anda kararlılık sorunlarına neden olabilir. Ayrıca WhatsApp Web, Masaüstü ve Portal ile sınırlıdır. Bu, WhatsApp'ın henüz bir Android telefon veya iPhone'u ikincil cihaz olarak eşleştirme desteğini etkinleştirmediği anlamına gelir. Ayrıca şu anda çoklu cihaz desteği kullanarak WhatsApp hesabınızı bir Android tablete veya iPad'e bağlayamazsınız.

WhatsApp'a giderek çok cihazlı betaya katılın, ardından Parametreler > Bağlı cihazlar > Çok cihazlı beta.

Bittiğinde, Eşleştirilmiş cihazlar ekranına dönün ve ardından düğmesine basın. Bir cihazı bağla yeni bir cihazı bağlamak için düğmesine basın.

Şimdi, WhatsApp hesabınıza bağlamak için ikincil cihazınızda bulunan bir QR kodunu taramanız gerekecek.

Whatsapp'ta çevrimiçi iken çevrimdışı görünmek

WhatsApp'ta konuşmanın tamamını görmek yerine, sadece gelen mesajı görüp cevaplamak istiyorsanız, bunun için telefonunuz Android Nougat ya da üzeri bir işletim sistemine sahip olmalı. Telefonunuz bu özelliklere sahip ise, bildirim menüsünü açtıktan sonra WhatsApp bildirimin altında duran “yanıtla” butonuna tıklayarak mesajı yanıtlayabilirsiniz. Mesajı bildirim menüsünden yanıtlarsanız, diğer kişiler sizi çevrimiçi göremez. Konuştuğunuz kişiye yanıt vermek için bir başka yol ise, telefonunuzdaki Wi-Fi ve hücresel veri bağlantılarını kapatmak. Telefonunuzun internet ile bağlantısını kesin ve sohbete girin. Mesajınızı yazıp gönderin. Daha sonra WhatsApp’tan çıkın. Bu işlemleri tamamladıktan sonra internetinizi açabilirsiniz. İnterneti açtığınızda mesaj karşıya gidecektir ve siz çevrimiçi görünmeyeceksiniz.