WhatsApp çalışmalara başladı! Sesli mesajlar için büyük kolaylık

iOS ve Android uygulamaları bulunan WhatsApp, şüphesiz dünya çapında en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri. Diğer mesajlaşma uygulamaları kadar zengin özellikler sunmadığı konusunda zaman zaman eleştirilse de, WhatsApp son zamanlarda WhatsApp sohbetlerini iOS'tan Android'e aktarma ve birden fazla cihazı aynı WhatsApp hesabına bağlama gibi kullanıcıların istediği özelliklere odaklanıyor. Ayrıca WhatsApp'ın sesli mesajların metne dönüştürülmesi için birtakım çalışmalar içerisinde olduğu da biliniyor. Şimdi ise WhatsApp'ın sesli mesajlar için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Whatsapp'tan yeni sesli mesaj özelliği

WABetaInfo'ya göre WhatsApp, sesli mesajlar için duraklatma özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik ile birlikte sesli mesaj kaydederken kaydı duraklatabilecek ve daha sonra ses kaydetmeye kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

WhatsApp sesli mesajlar

Şu anda WhatsApp'ta sesli mesaj kaydetmek için mikrofon simgesine basılı tutmanız veya kaydırarak mikrofonu kilitlemeniz gerekiyor. Kayıt sırasında ses kaydını etkileyen bir sorun ile karşılaştığınızda ise mevcut kaydı silip tekrar kaydetmekten başka yapabileceğiniz bir şey kalmıyor. Ancak bu özellik ile tekrar kayda başlamanıza gerek kalmayabilir. Örneğin kapı zili çaldığında kaydı keserek, işiniz bitince ses kaydına kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Bu özelliğin WhatsApp'ta ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Yakında daha ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.