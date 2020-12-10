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Teknoloji WhatsApp alışveriş sepeti nasıl eklenir?
Teknoloji

WhatsApp alışveriş sepeti nasıl eklenir?

WhatsApp alışveriş sepeti nasıl kullanılır? Mesajlaşma platformu WhatsApp, alışveriş özelliğini bir alışveriş sepeti ekleyerek daha da iyileştirdiğini duyurdu. Peki WhatsApp alışveriş sepeti özelliği nasıl kullanılır? WhatsApp online alışveriş sepeti uygulaması nasıl indirilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:00:00 -
WhatsApp alışveriş sepeti nasıl eklenir?

WhatsApp, WhatsApp üzerinden yapılan alışveriş yapmayı kullanıcılar için uygun hale getirmek ve kullanıcısına çevrimiçi destek vermek amacıyla alışveriş sepetleri sistemini devreye sokuyor.

WhatsApp alışveriş sepeti özelliğine ilişkin yaptığı açıklamada bu özellik ile kullanıcılara, tek seferde birden fazla ürün seçme imkanı tanınacağının müjdesini kullanıcılarına verdi. WhatsApp alışveriş özelliğini bir alışveriş sepeti ekleyerek daha da iyileştirdiğini duyurdu. Kullanıcılar, mağazalar tarafından oluşturulan bir kataloğa buradan göz atıp birden fazla ürün seçebiliyor. WhatsApp kullanıcıları, istedikleri ürünleri bularak ardından 'Sepete Ekle' seçeneğiyle birlikte satın alacakları ürünleri listeye dahil edebiliyor. Doğal olarak tek bir mesajla da sipariş verebiliyorlar.

WhatsApp geçtiğimiz ay alışveriş özelliklerini genişleterek kullanıcıların ürün kataloglarını incelemelerini ve direkt olarak WhatsApp  konuşmasından eşya satın almalarını kolaylaştırmıştı.

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