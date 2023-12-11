WeWork kredi koşulları üzerinde iptal etmek için izin istemeyi planlıyor: anlaşmaya vardı! Olay sözler

WeWork, iflas finansmanı koşullarıyla ilgili endişelerini gidermek için ev sahipleriyle başarılı bir şekilde müzakere etti ve ABD İflas Yargıcı John Sherwood'un revize edilmiş bir anlaşmayı onaylamasına yol açtı. Bugün açıklanan uzlaşma, gelecekteki potansiyel kredilerin bir kısmının kira ödemeleri için ayrılmasını içeriyor.

Newark, New Jersey'deki bir duruşma sırasında onaylanan anlaşma, WeWork'ün ana destekçisi SoftBank'ın 682,5 milyon dolar kadar bir miktarı yeni kredi olanaklarına yönlendirmesine olanak tanıyor. Bu fonlar, WeWork'ün ortak ofis alanlarının kira yükümlülüklerine ilişkin taahhütlerini desteklemek üzere ayrılmıştır.

SoftBank daha önce WeWork'ün kira bedellerini bu fonlarla teminat altına almıştı. Yeni koşullar, SoftBank'a süresi dolan kredi sözleşmelerini yönetme ve yenileme konusunda daha fazla hareket alanı sunarak ev sahiplerinin teminatı talep etmesini engelliyor.

Mahkemede WeWork'ü temsil eden Ciara Foster, şirketin bu düzenlemeyle yeni borç almadığını açıkladı. Ancak WeWork'ün gelecekte ek finansman sağlaması veya varlıklarını satması halinde, bunun bir kısmı ev sahibi ödemeleri için ayrılacak.

Yargıç Sherwood, ev sahiplerinin önemli bir mali risk altında olduğunu kabul etti ve devam eden dava için faydalı olduğunu düşündüğü uzlaşmayı övdü.

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Ev sahipleri geçtiğimiz hafta finansman koşullarına karşı çıkmış ve SoftBank'a sağlanan, artan kredi ücretleri ve öncelikli geri ödeme hakları gibi ekstra avantajlara itiraz etmişti. Müzakerelerin ardından WeWork ve SoftBank bu endişeleri gidermek için şartları değiştirdi.

Bir grup ev sahibinin avukatı Douglas Rosner, finansman anlaşmazlığının çözülmesiyle birlikte WeWork'ün artık gelecekteki iş stratejisi hakkında daha fazla ayrıntı sunması gerektiğini belirtti. Bu bilgi, ev sahiplerinin WeWork'ün talep ettiği kira indirimlerinin uygulanabilirliğini değerlendirmelerine yardımcı olacak.

WeWork'ün yaklaşımı, iflas süreci sırasında daha düşük kira giderleri için pazarlık yapmayı ve taviz vermeyi reddeden ev sahipleriyle kira sözleşmelerini feshetmeyi içeriyor. Şirket 7 Kasım'daki iflas başvurusundan bu yana yaklaşık 70 kiralamayı durdurdu ve önümüzdeki haftalarda daha fazlasını iptal etmek için izin istemeyi planlıyor.

Bir zamanlar 47 milyar dolar değer biçilen şirket, pandemi nedeniyle uzaktan çalışmaya geçişin ofis paylaşım modeline olan talebi azaltması nedeniyle karlılığa ulaşmada zorluklarla karşılaştı. WeWork 11. Bölüm'e yaklaşık 18,66 milyar dolar borçla girdi.