West Ham ve Sevilla Chicharito için masada... Sevilla’dan transfer atağı!

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr İspanyol kulübü Sevilla, son günlerde Meksikalı golcü Chicharito için West Ham ile temasları yoğunlaştırdı. Premier Lig’de ilk iki maçta 1 gole imza atan Meksikalı golcünün takım ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Chicharito’nun 8-9 milyon euroya transfer olacağı söylentisi dolaşıyor.

Chicharito tekrar La Liga’ya dönüyor

Monchi, bir golcü transferinin Sevilla’ya gelişiyle teknik direktör Lopetegui'yi memnun etmek üzere. Bu isim Chicharito olarak bilinen Javier Hernández, 31 yaşında La Liga'da Real Madrid serüveninden sonra Sevilla ile lige geri dönebilir. Sevilla ve West Ham görüşmelerin son gününde transferi sonuçlandırmaya çok yakın.

Monchi’nin amacı pastaya krema

Seçenekler arasında bulunan Mariano Diaz, Sevilla'nın ilgisini biliyor ve Lopetegui ile birbirlerini iyi tanıyorlar fakat Real Madrid ile pazarlık yapmak kolay değil. Real Madrid transfer için 30 milyon talep ediyor. Bu sayı Sevilla için çok yüksek ve kabul edemeyeceği bir miktar. Şu an için en mantıklı hamle West Ham teknik direktörünün kadroda düşünmediği Chicharito. West Ham ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Meksikalı golcünün transferinin her an bitebileceği söyleniyor.