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Wesley Sneijder: Türk yemeklerini tercih ediyorum

Katar'da bir Türk restoranında yemek yerken görüntülenen, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, daima Türk yemeklerini tercih ettiğini söyledi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:25
Wesley Sneijder: Türk yemeklerini tercih ediyorum

Katar'da bir Türk restoranında yemek yerken görüntülenen, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, daima Türk yemeklerini tercih ettiğini söyledi.

Sneijder, Katar'da El-Garafe futbol takımında oynayan arkadaşları, antrenörü ve kulüp başkanıyla başkent Doha'da bir Türk restoranında yemek yerken görüntülendi.

AA'ya konuşan Sneijder, "Türkiye'de geçirdiğim güzel günleri hatırladım. Daima Türk yemeklerini tercih ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 09:25
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