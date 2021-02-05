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Spor Wesley Sneijder Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skorunu söyledi
Spor

Wesley Sneijder Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skorunu söyledi

Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında gösterilen Wesley Sneijder, 6 Şubat'ta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın analizini yapan Sneijder, maçın 1-1 biteceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 14:55:00 -
Wesley Sneijder Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skorunu söyledi

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesinde sarı kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder, derbinin skorunu verdi.

6 Şubat Cumartesi günü oynanacak dev derbi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sneijder, "Galatasaray, geçen sezon Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı. Bu maçı 6 puanlık bir karşılaşma olarak görüyorum. Kesinlikle mücadele gücü yüksek bir karşılaşma olacaktır. İki takımında fazla risk alacağını düşünmüyorum. O yüzden yüksek skorlu bir maç olmayacaktır" dedi.

sözlerini tamamlarken skor vermeyi de ihmal etmeyen Hollandalı futbol efsanesi, dev derbinin 1-1 sona ereceği yönünde tahmin yürüttü.

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