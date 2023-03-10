Weghorst Old Trafford'da ilk golünü attı

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun ilk maçları sona erdi. İngiltere'deki Manchester United - Real Betis maçında Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst, attığı gol ile dikkat çekti. Eleştirilerin odağı olan Hollandalı futbolcu, Old Trafford'da bir ilke imza attı.

İşte UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar ve dikkat çeken detaylar...

ROMA İLK MAÇTAN AVANTAJI KAPTI

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Roma ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Roma 2-0'lık skorla kazandı.

Roma'da forma giyen Türk milli futbolcu Zeki Çelik, mücadelede yedek bekledi. Trabzonspor'un eski oyuncusu Alexander Sörloth, Sociedad'ın ilk 11'inde yer aldı ve 67. dakikada yerini Mikel Oyarzabal'a bıraktı.

ARSENAL BERABERE KALDI

Sporting, sahasında Arsenal'i konuk etti. Jose Alvalade'de oynanan maç 2-2 bitti. Arsenal, William Saliba'nın 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sporting, bu gole 12 dakika sonra 34'te Gonçalo Inacio ile karşılık verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile Union Berlin 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi Union Berlin'in gollerini; 42. dakikada Josip Juranovic, 69. dakikada Robin Knoche ve 89. dakikada Sven Michel kaydetti. Union Berlin'de Robin Knoche, 69. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı ancak seken topta golü buldu.

BAYER LEVERKUSEN, FERENCVAROS'U MAĞLUP ETTİ

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Ferencvaros'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Demirbay ve 86. dakikada Edmond Fayçal Tapsoba attı.

JUVENTUS TEK GOLLE GALİBİYET ALDI

Juventus, sahasında Alman ekibi Freiburg'u ağırladı. Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 1-0 kazandı ve galibiyete uzanan taraf oldu. Maçtaki tek gol Di Maria'dan geldi.

SHAKHTAR DONETSK İLE FEYENOORD YENİŞEMEDİ

Igor Jovicevic'in ekibi Shakhtar Donetsk ile Arne Slot'un ekibi Feyenoord karşı karşıya geldi. Legia Varşova Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile tamamlanırken, ev sahibi Shakhtar'ın golünü 79. dakikada Yaroslav Rakistkiy, konuk ekip Feyenoord'un golünü ise 88. dakikada Ezequiel Bullaude kaydetti.

WEGHORST SİFTAHI YAPTI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçı Manchester United 4-1'lik skorla kazandı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren goller 6. dakikada Marcus Rashford, 52. dakikada Antony, 58. dakikada Bruno Fernandes ve 82. dakikada Wout Weghorst attı. Real Betis'in tek golü 32. dakikada Ayoze Perez'den geldi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Manchester United'e transfer olan Wout Weghorst, kırmızı-beyazlı forma ile ilk maçlarında gösterdiği performans tepki çekmişti. Hollandalı futbolcu, 11'de başladığı bu maçta Old Trafford'daki ilk golünü kaydetti.

Wout Weghorst, Manchester United forması ile 15 resmi müsabakaya çıktı. Tecrübeli oyuncu söz konusu maçlarda 2 kez gol atarken takım arkadaşlarına 2 kez de asist yaptı.

(Skorer)